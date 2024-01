Constipation In Pregnancy: गर्भावस्था में कब्ज से बचने के 5 आसान उपाय

How To Prevent Constipation In Pregnancy: गर्भावस्था एक महिला की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है. हालांकि, खुशी के इस समय में गर्भवती महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और कई तरह की लगातार शारीरिक प्रक्रियाएं होना आम बात हैं. प्रेगनेंसी (pregnancy) में न केवल फिजिकल हेल्थ में, बल्कि इमोशनल और मेंटल स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलते हैं. इस अवस्था के दौरान महिलाओं में कब्ज की समस्या आम होती है. ये गर्भवती महिलाओं में एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है.