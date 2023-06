'आखिर हम कहां ठहरें?': समावेशी-सुरक्षित कैंपस के लिए जूझते ट्रांसजेंडर स्टूडेंट

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली याशिका ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एचआर स्टडीज में मास्टर डिग्री हासिल की है. वहां, याशिका ने 'Inclusive Education for the LGBTQIA community in Higher Studies in India' टॉपिक पर क्वालिटैटिव रिसर्च किया है.