नागालैंड में नागरिकों की मौत से जोड़ कोलंबिया का पुराना वीडियो वायरल

वीडियो शेयर कर दावे में लिखा जा रहा है, "Soldiers don't fire unless attacked upon, even then they warn first. See this video, you will know #NagalandFiring." (अनुवाद- सैनिक तब तक फायर नहीं करते जब तक हमला न हो, इसके बावजूद वो पहले चेतावनी देते हैं. ये वीडियो देखें, आपको नागालैंड फायरिंग के बारे में पता चल जाएगा.)