भारत-चीन सेना के टकराव की नहीं है ये तस्वीर, फिल्म का है सीन

यहां से संकेत लेकर हमने दावे से जुड़े जरूरी कीवर्ड का इस्तेमाल कर, यूट्यूब पर सर्च किया. हमें 'Martial Art Ladakh' नाम के चैनल पर 3 दिसंबर 2020 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला. वीडियो का टाइटल "LAC movie shooting in Kargil Ladakh Behind The Scenes' था.

वीडियो के करीब 5 मिनट 39वें सेकंड वाले फ्रेम पर, वायरल फोटो जैसा फुटेज देखने को मिलता है. इस फुटेज में लाल पगड़ी में एक सिपाही नीले रंग के कपड़े पहने एक आदमी को पकड़ते हुए दिखता है.