अमरावती में BJP के प्रोटेस्ट का नहीं, कर्नाटक में रामनवमी जुलूस का है ये वीडियो

हमने ये जानने के लिए कि क्या सच में ये वीडियो कलबुर्गी का ही है? गूगल पर 'qadri bazar masjid kalburgi ramnavami' कीवर्ड की मदद से सर्च किया. हमें न्यूज एजेंसी ANI के यूट्यूब हैंडल पर एक वीडियो मिला, जिसे 22 अप्रैल 2019 को अपलोड किया गया था. इस वीडियो में वायरल विजुअल जैसे विजुअल देखे जा सकते हैं.

वीडियो का टाइटल था, ''Muslims in Kalaburgi offer juices to Hindu devotees during Ram Navami procession" (अनुवाद- कलबुर्गी में मुस्लिम रामनवमी जुलूस के दौरान हिंदू भक्तों को जूस पिलाते हुए)