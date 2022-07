गन कंट्रोल,गर्भपात का अधिकार-अमेरिकी SC के फैसले को अकेला पलट गया New York राज्य

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के कथित रूढ़िवादी फैसलों को अब वहां के एक राज्य ने खुद अपने स्तर पर पलटने का काम किया है. उस अमेरिकी राज्य का नाम है न्यूयॉर्क (New York). अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंदूकों पर लगे प्रतिबंधों को ढीला करने (Gun Control) और गर्भपात के संवैधानिक अधिकार (New York Right to Abortion) को पलटने के एक हफ्ते बाद- न्यूयॉर्क ने इस फैसलों को कमजोर करने के लिए व्यापक स्तर पर कानून बनाने का रास्ता चुना है.