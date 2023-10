हरियाणा: लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी, छात्र और मैनेजमेंट में जंग क्यों?

दादा लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (The Dada Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts) की स्थापना 5 अगस्त 2014 को चार सरकारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का विलय करके की गई थी, इनके नाम हैं:

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स (SIFA)

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (SID)

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एवं टेलीविजन (SIFT)

स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SIUPA)