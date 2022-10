Amitabh Birthday: अमिताभ के 10 यादगार डायलॉग, 10 फिल्म जिन्हें पूरा प्यार न मिला

डायलॉग-

• मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर यह बातें करते हैं -सिलसिला

• आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? -दीवार

• रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह -शहंशाह

• परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. ये इस गुरुकुल के तीन स्तम्भ हैं. ये वो आदर्श हैं जिनसे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं -मोहब्बतें

• पूरा नाम, विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम, दीनानाथ चौहान, मां का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र छत्तीस साल -अग्निपथ

• हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है -कालिया

• I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language! -नमक हलाल

• डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है- डॉन

• मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता- दीवार

• न शब्द, एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है- पिंक