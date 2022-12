Avatar: The Way of Water: पानी में सांस रोक शूटिंग.. कैमरून ने कैसे बनाई फिल्म

Avatar:The Way of Water सीन को रियल दिखाने के लिए मैनहट्टन बीच स्टूडियो में एक विशाल टैंक का निर्माण किया गया