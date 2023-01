Golden Globes 2023: RRR के 'नाटू नाटू' ने जीता बेस्ट ओरिजिनल गाने का खिताब

'बेस्ट ओरिजिनल गाने' की कैटेगरी में 'नाटू नाटू' के साथ-साथ Guillermo del Toro का Ciao Papa, टेलर स्विफ्ट का Carolina, लेडी गागा का Hold My Hand और रिहाना का Lift Me Up नॉमिनेट किया गया था.