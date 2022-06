Laal Singh Chaddha ही नहीं, Aamir Khan की ये फिल्में भी थीं हॉलीवुड की रीमेक

These films of Aamir Khan are remakes of Hollywood movies : आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है. हाल ही में आमिर की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्डा((Lal Singh Chaddha) का ट्रेलर जारी किया गया है. और इस वजह से एक्टर काफी चर्चा में हैं. आमिर खान की लाल सिंह चड्डा फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप (Forrest Gump) की ऑफिशियल रीमेक है. आपको बता दें कि यह कोई पहली फिल्म नहीं है बल्कि इससे पहले भी आमिर कई रीमेक फिल्में बना चुके हैं. देखिए लिस्ट