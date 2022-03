Oscars 2022 Live: ऑस्कर में Dune की धूम, Troy Kotsur बने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में 94th Academy Awards लौट आए हैं और इसको रेजिना हॉल, एमी शूमर और वांडा साइक्स होस्ट कर रहे हैं. इस साल जेन कैंपियन की फिल्म द पावर ऑफ द डॉग (The Power of The Dog) को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं. 12 कैटेगोरी में नॉमिनेटेड यह फिल्म एक फीमेल डायरेक्टर की पहली फिल्म है जिसे कई कैटेगोरी में नॉमिनेट किया गया है. डेनिस विलेन्यूवे की फिल्म ड्यून (Dune) को 10 नॉमिनेशन मिले हैं.