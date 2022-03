Oscars 2022:बेस्ट फिल्म CODA,बेस्ट एक्टर Will Smith-ऑस्कर विजेताओं की पूरी लिस्ट

लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में 94th Academy Awards की वापसी हुई. कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार ऑस्कर (Oscars 2022) पूरी तरह से व्यक्तिगत (इन-पर्सन) आयोजित किए गए थे. हर बार की तरह इस बार ऑस्कर सरेमोनी में सब कुछ था- रेड कारपेट पर स्टार, म्यूजिक, बेस्ट अवॉर्ड्स और विल स्मिथ का मुक्का. कोडा ने बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर जीता तो Will Smith ने किंग रिचर्ड के लिए पहला ऑस्कर अपने नाम किया वहीं Jessica Chastain ने The Eyes of Tammy Faye के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड जीता. यह रही विजेताओं की पूरी लिस्ट: