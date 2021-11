वीर दास के Emmy नॉमिनेशन पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा- 'आपने हमारा मान बढ़ाया'

हाल ही में वीर दास अपने एक वीडियो के कारण सुर्खियों में थे. 'I come from two Indias' वाले इस वीडियो को वीर दास ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था. एक वकील ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए वीर दास पर 'भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी' करने के आरोप लगाया था. ये शो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में परफॉर्म किया गया था.