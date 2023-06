चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने गर्लफ्रेंड उत्कर्षा पवार (Ruturaj And Utkarsha Pawar Wedding) संग शादी रचा ली है. दोनों पहली बार आईपीएल 2023 के फाइनल में साथ देखें गए थे. सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए ऋतुराज ने लिखा- "From the pitch to the altar, our journey begins". यहां देखिए शादी की तस्वीरें.