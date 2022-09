Squid Game के Lee Jung-jae ने जीता Emmy, क्यों विवादों में था ये शो?

साउथ कोरिया में जन्में Lee Jung-jae ने अपने करियर की शुरुआत मॉडल के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने टीवी के लिए काम किया और An Affair से उनके फिल्मी करियर ने उड़ान भरी. उन्होंने Over The Rainbow और Last Present जैसी कई फिल्मों में काम किया है.