कंगना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही क्रैश, Tejas ने कमाए मात्र ₹1.30 करोड़

#EXCLUSIVE DATA In National Chains for full day Friday:#Tejas #PVR+#Inox 61 lacs #Cinepolis 15 lacs

Total 76 lacs nett

All India day 1: 1.30 cr nett

Disaster day 1 at box office for #KanganaRanaut https://t.co/ETR8MF5Bqs pic.twitter.com/9X19ja08qy