Heartstopper: LGBTQ+ लोगों के लिए दुनिया में जगह और प्यार तलाशती एक सीरीज

टीनेज सेक्शुएलिटी पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे Love Simon, Alex Strangelove आदि, लेकिन काफी कम होती हैं जो एक युवा मन की उलझनों, परेशानियों को सही ढंग से बयां कर पाती हैं. Love Simon काफी हद तक इसमें कामयाब हुई थी. ऑडियंस और क्रिटिक्स से तारीफ पा चुकी Call Me Buy Your Name भी LGBTQ+ फिल्मों में शुमार होती है, हालांकि, ये एक 17 साल के लड़के और एक 24 साल के शख्स के बीच का रोमांस है, तो शायद ये टीनेज रोमांस में फिट नहीं बैठ पाए.

Heartstopper एक स्वीट और सिंपल सी स्टोरी है, और बस LGBTQ+ लोगों के लिए इस दुनिया में जगह और प्यार तलाशती है.