Bank Holiday April 2024: अप्रैल में 14 दिन रहेगी बैंक की छुट्टी, नोट करें पूरी लिस्ट

Bank Holidays in April 2024: 1 अप्रैल 2024 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने अप्रैल में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holiday in April 2024) जारी कर दी है. अप्रैल के महीने में ईद, गुड़ी पड़वा और रामनवमी जैसे कई त्योहार हैं, जिसके चलते अप्रैल में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे यानि सिर्फ 16 दिन ही काम होगा. ऐसे में अगर आपको अप्रैल में बैंक से जुड़े काम हैं तो समय रहते उस काम को निपटा लें, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.