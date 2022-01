New Year 2022: Urdu, Punjabi, Gujarati समेत इन भाषाओं में दें नए साल की बधाई

Happy New Year 2022 in Hindi, English, Urdu, Punjabi, Gujarati and other languages: नए साल की शुरूआत हो गई है, सभी लोग नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ आज नए साल का दिन मना रहें है. लोग एक दूसरे को अपने-अपने अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं भेज रहें है.