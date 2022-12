Merry Christmas and New Year Wishes 2022: क्रिसमस व नए साल की ऐसे दें बधाई

Merry Christmas and New Year Wishes, Quotes & Messages in Hindi: हर साल 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और इसके चंद दिनों के बाद हम सभी साल 2023 का स्वागत करेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे. क्रिसमस के त्योहार पर बच्चों से लेकर बड़ों को सेंटा के सरप्राइज गिफ्ट्स का इंतजार रहता है. वहीं क्रिसमस के बाद से ही लोग नए साल की तैयारिया शुरु कर देते है. ऐसे में यदि आप अपनों को क्रिसमस की बधाई भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए मैसेज कोट्स लेकर आए हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं.