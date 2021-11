COP26: 2070 तक ‘नेट-जीरो’ का वादा, भारत की राह में कितनी है बाधा?

भारत वर्ष 2065-70 तक 'नेट जीरो' कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर सकता है लेकिन शर्त है कि वह अगले 10 वर्षों में कोयले के उपयोग को सीमित कर दे. यह बात मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उत्कर्ष पटेल ने अपनी स्टडी- Getting to Net Zero: An Approach for India at CoP-26- में लिखी है.