नई दिल्ली चुनाव रिजल्ट 2024 Live Updates: लोकसभा वोटों की गिनती आज

New Delhi Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: New Delhi (New Delhi) लोकसभा सीट से बंसुरी स्वराज (बीजेपी) (Bansuri Swaraj (BJP)), सोमनाथ भारती (आप) (Somnath Bharti (AAP)) उम्मीदवार हैं. चांदनी चौक सीट से कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसपर रिजल्ट के ताजा रुझानों को लगातार अपडेट कर रहे हैं.



नई दिल्ली (New Delhi) लोकसभा सीट से साल 2019 में बीजेपी (BJP) के मीनाक्षी लेखी (Meenakashi Lekhi) की जीत हुई थी. दूसरे नंबर पर कांग्रेस (Congress) के अजय माकन (Ajay Makan) थे. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी (BJP) के मीनाक्षी लेखी (Meenakashi Lekhi) ने आप (AAP) के आशीष खेतान (Ashish Khetan) को हरा दिया था.