'INDIA' गठबंधन की अगली बैठक 19 दिसंबर को होगी, 'मैं नहीं, हम' थीम पर होगा काम

INDIA की पार्टियों के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे से होगी।



The 4th meeting of the leaders of INDIA parties will be held on Tuesday December 19th, 2023 in New Delhi at 3pm.



जुड़ेगा भारत

जीतेगा INDIA!