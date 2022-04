मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का वसूली कानून हुआ लागू, ट्रिब्यूनल का होगा गठन

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में दंगाईयों से सख्ती से निटपने की तैयारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की सरकार ने पूरी कर ली है. मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का वसूली एक्ट (MP Prevention of Damage to Public Private Property Recovery of Damages act) राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है. राजपत्र में प्रकाशन के साथ पूरे मध्यप्रदेश में यह वसूली कानून प्रभावी हो गया है. शिवराज सरकार ने इस कनून के द्वारा एक ट्रिब्युनल बनाने का फैसला किया है. सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान करने वाले पत्थरबाजों से अब मध्य प्रदेश में ट्रिब्यूनल निपटेगा.