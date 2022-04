शराब की बोतल के साथ खाना खाते केजरीवाल-भगवंत मान की ये फोटो एडिटेड है

वायरल फोटो को हमने गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया. हमें 23 नवंबर 2021 को NDTV पर पब्लिश एक रिपोर्ट मिली, जिसकी हेडलाइन थी, ''Arvind Kejriwal Gets Dinner Invite At Punjab Auto Drivers' Meet. His Reply''.

स्टोरी के मुताबिक, लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो और कैब चालकों के साथ एक कार्यक्रम किया था. जिसमें एक ऑटो चालक ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर खाने का निमंत्रण दिया. जिसके बाद, अरविंद केजरीवाल ने निमंत्रण स्वीकारते हुए कहा कि हम तीनों (अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा) आज रात आपके यहां खाना खाएंगे.