बांग्लादेश : हिंदू डीन को कुरान पढ़वाने की अफवाह का सच ये रहा

अन्य न्यूज रिपोर्ट्स: Dhaka Tribune के सिवा हमें यही रिपोर्ट Financial Express, United News of Bangladesh, ढाका पोस्ट और Times Now ने इस घटना को रिपोर्ट किया था और डीन की पहचान डॉ. अब्दुल बशीर के रूप में की थी. जो कि मुस्लिम प्रोफेसर हैं, न कि हिंदू, जैसा कि दावा किया जा रहा है.