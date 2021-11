बाढ़ में बहते जानवरों का ये वीडियो मैक्सिको का है, तिरुपति का नहीं

यहां से क्लू लेकर हमने गूगल पर 'Cattle Washed away Mexico' सर्च करके देखा. हमें 25 अगस्त 2020 को Times of India पर पब्लिश एक रिपोर्ट मिली. जिसकी हेडलाइन थी, 'Watch: Several cows washed away in floodwaters in Mexico'. इस वीडियो रिपोर्ट में वायरल विजुअल देखे जा सकते हैं.

इस वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, ये वीडियो मैक्सिको मेें आई बाढ़ का है.