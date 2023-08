Chandrayaan 3 : चंद्रमा के लाइव वीडियो का बताकर वायरल हो रहे विजुअल का सच ये रहा

साथ ही वीडियो के टाइटल से भी स्पष्ट हो रहा है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए बनाया गया है. वीडियो का टाइटल था The video was titled "Mapping planet and moon craters with Meta AI's SAM" and was uploaded on 1 May.