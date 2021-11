संविधान में कुरान पढ़ाए जाने की इजाजत लेकिन गीता और वेद नहीं? झूठा है ये दावा

वायरल मैसेज में संविधान की धारा 30A का जिक्र है, जबकि भारत के संविधान में धारा 30A है ही नहीं. संविधान के अनुच्छेद 30 का उप खंड (Sub Claus) अनुच्छेद 30 (1A) है. हमने दुर्गादास बसु की किताब Introduction to The Constitution of India देखी. किताब 25वें एडिशन के पेज नंबर 128 पर अनुच्छेद 30 के बाद सीधे 30(1A) का ही जिक्र है.