RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ असदुद्दीन ओवैसी नहीं मुलायम सिंह, एडिटेड फोटो वायरल

हमने फोटो को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करके देखा. हमें 21 दिसंबर 2021 की ABP Live पर पब्लिश एक रिपोर्ट मिली. इस रिपोर्ट की हेडलाइन थी- ''Mulayam Singh Yadav's Photo With Mohan Bhagwat Creates Buzz Ahead Of UP Election''

(अनुवाद- मुलायम सिंह यादव के साथ मोहन भागवत की तस्वीर यूपी चुनाव से पहले चर्चा में)

इस रिपोर्ट में ओरिजिनल तस्वीर मिली, जिसमें मोहन भागवत के बगल में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव बैठे नजर आ रहे हैं. और मोहन भागवत अर्जुन मेघवाल से हाथ मिलाते हुए देखे जा सकते हैं.