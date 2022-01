जर्मन वैज्ञानिकों ने नहीं कहा-गर्म पानी का गरारा ठीक कर सकता है कोरोना, गलत दावा

Health Desk के मुताबिक, ये दावा 1991 के एक रिसर्च पेपर से शुरु हुआ. इस रिसर्च पेपर का टाइटल था, "Alteration of the pH Dependence of Coronavirus-Induced Cell Fusion: Effect of Mutations in the Spike Glycoprotein." हालांकि, पेपर में कोरोनावायरस माउस हेपेटाइटिस टाइप 4 (MHV4) के बारे में बात की गई थी, न कि नोवल कोरोनावायरस की जिससे कोविड-19 होता है.

Health Desk के मुताबिक, ''वायरस पानी आधारित नहीं होते हैं, इसलिए pH स्केल उस नोवल कोरोनावायरस SARS-CoV-2 पर लागू नहीं होता जो कोविड 19 का कारण बनता है.''

मतलब साफ है, कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच फिर से वही सब पुराने और निराधार दावे शेयर किए जा रहे हैं जिनमें कोविड 19 के प्रसार को रोकने के गलत तरीकों के बारे मे जानकारी दी गई है.

(ये स्टोरी द क्विंट के कोविड-19 और वैक्सीन पर आधारित फैक्ट चेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है.)