McDonald's के प्रोडक्ट्स में नहीं होता इंसान के मांस का इस्तेमाल, गलत दावा

ऑथर बायो में लिखा था, 'Believe half of what you see and nothing you read online' (अनुवाद: आप जो भी देखते हैं, उस पर आधा विश्वास करें और जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उस पर बिल्कुल भी नहीं.)