कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के लिए नहीं खड़ी यह महिलाएं, वीडियो पुराना है

Govt. ने PMJDY महिला a/c holders के खाते में 500 रु जमा किए हैं। यह ठप्रैल माह के है मई, जून में भी 500-500 रु डाले जाएँगे। This amt has reached ur bank a/c & you can withdraw it any time. ठफ़वाहों पर ध्यान न दें l ठपने सुविधा ठनुसार ATM, CSP और बैंकों से यह पैसा लें @FinMinIndia