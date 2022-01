NeoCoV नहीं है कोरोना वायरस का नया वैरिएंट, भ्रामक दावों से फैलाया जा रहा डर

The Times of India की हेडलाइन में लिखा गया था, "Coronavirus: Is the newly found NeoCov COVID variant by Wuhan scientists the deadliest of all COVID strains?" (अनुवाद- कोरोना वायरस: क्या वुहान के वैज्ञानिकों का खोजा गया कोविड 19 का नया वैरिएंट NeoCov, कोविड के सभी स्ट्रेन से ज्यादा घातक है''?)

ऐसा मालूम पड़ता है कि तीनों ही रिपोर्ट्स रूसी न्यूज एजेंसी Sputnik News पर पब्लिश रिपोर्ट पर आधारित हैं. हालांकि, Sputnik की रिपोर्ट में न तो NeoCoV को कोविड 19 का नया वैरिएंट कहा गया है और न ही ये कहा गया है कि वायरस की वजह से मृत्यु दर 33 प्रतिशत (तीन में से एक) है.