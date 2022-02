यूक्रेन के भारतीयों को रूस ने नहीं दी गाड़ियों में तिरंगा लगाने की सलाह

हमने ग्राफिक में लिखे टेक्स्ट को ही की-वर्ड की तरह इस्तेमाल कर गूगल पर सर्च करके देखा. हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें ये बताया गया हो कि रूस की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी किया गया है जैसा कि दावा किया जा रहा है.

हमने यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास और रूस में स्थित भारतीय दूतावास के ट्विटर हैंडल के साथ-साथ रूसी में Заявление России о поднятии индийского флага на автомобилях и домах (Russia's statement of hoisting the Indian flag on vehicles and homes) कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी देखा लेकिन हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जैसा दावा किया जा रहा है. हमें किसी रूसी न्यूज ऑर्गनाइजेशन में भी इस तरह की कोई खबर नहीं मिली.

हालांकि, हमें The Economic Times सहित कई दूसरी वेबसाइट पर ऐसी रिपोर्ट्स मिलीं, जिनमें भारत की तरफ से ऐसी सलाह के बारे में बताया गया था कि जो सुरक्षा की ध्यान में रखकर दी गई है.