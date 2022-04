NYT ने नहीं छापा- गुजरात में AAP की रैली में शामिल हुए 25 करोड़ लोग, फेक है फोटो

इसके बाद, हमने वायरल स्क्रीनशॉट में लिखे टाइटल ''Aam Adm Party sets world record of gathering highest number of people in a political party'' को कीवर्ड की तरह इस्तेमाल कर गूगल पर सर्च किया, लेकिन हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

इसके बाद, हमने 2 अप्रैल 2022 का The New York Times भी देखा, लेकिन हमें उस दिन आम आदमी पार्टी की गुजरात रैली को लेकर कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

हमने न्यूजपेपर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी खंगाला. हमें राणा अय्यूब के एक ट्वीट के नीचे NYT के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 3 अप्रैल को दिया गया जवाब मिला, जिसमें बताया गया था कि ये स्क्रीनशॉट नकली है और NYT ने इसे लिखा या पब्लिश नहीं किया है.