WHO ने भारत में मिलावटी दूध को लेकर नहीं जारी की यह चेतावनी

इसके बाद हमने 'WHO adulterated milk India' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड सर्च किया. जिससे हमें WHO का एक नोटिस मिला. इस नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि WHO की तरफ से दूध या दूध उत्पादों में मिलावट के मुद्दे पर भारत सरकार को कोई सलाह जारी नहीं की है गई है.