'द कश्मीर फाइल्स' देखकर महिला ने नहीं की मुस्लिम की पिटाई, वीडियो 2021 का है

हमने गूगल पर 'woman beating up a Muslim man in train' कीवर्ड डालकर सर्च किया. हमें The Wire पर 19 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित एक आर्टिकल मिला.

इस रिपोर्ट में इसी वायरल वीडियो का इस्तेमाल किया गया था. स्टोरी में महिला की पहचान हिंदुत्व नेता मधु शर्मा के रूप में की गई थी. स्टोरी के मुताबिक, महिला ने ट्रेन में मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उससे अपने पैर छुवाए.

इसमें ये भी बताया गया था कि शर्मा यति नरसिंहानंद की शिष्या हैं.