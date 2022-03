AIMIM प्रमुख ओवैसी को डांटकर बिठाते योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो एडिटेड है

हमने वायरल वीडियो में योगी आदित्यनाथ की स्पीच को ध्यान से सुना. वीडियो में वो गुरु रबीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते दिख रहे हैं.

यहां से क्लू लेकर, हमने जरूरी कीवर्ड का इस्तेमाल कर यूट्यूब पर सर्च किया. हमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पर एक वीडियो मिला. जिसका टाइटल था, ''Shri Yogi Adityanath on the need for more effective mechanism to deal with communal violence''. ये वीडियो 14 अगस्त 2014 को अपलोड किया गया था.