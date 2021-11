भारत के मिशन 2070 से ग्लासगो डिक्लेरेशन तक, COP26 की अबतक की बड़ी बातें

दुनिया के लगभग 85% जंगलों वाले देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक नेताओं ने COP26 जलवायु सम्मेलन में 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने और योजना में सार्वजनिक और निजी फंड में $ 19 बिलियन का निवेश करने का संकल्प लिया. इस घोषणा को Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use नाम दिया गया.