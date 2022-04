OnePlus 10R 5G, Nord CE 2 Lite 5G, Nord Buds आज लॉन्च होंगे, देखें लाइव इवेंट

OnePlus का इवेंट लाइव स्ट्रीम

आज होने वाले इस इवेंट का नाम More Power To You दिया गया है. OnePlus के इस लॉन्च इवेंट को आज शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. आप इस इवेंट के लाइव स्ट्रीम को वनप्लस के सोशल मीडिया चैनल व यूट्यूब पर देख पाएंगे. OnePlus 10R, Nord CE 2 Lite और Nord Buds को Amazon व कंपनी की अन्य वेबसाइट पर बेचा जाएगा.