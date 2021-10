WhatsApp 'स्टेटस अपडेट' को लेकर जल्द जारी करेगा नई कस्टम सेटिंग, ऐसे करेगी काम

एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप बीटा ट्रैकर WABetaInfo ने 'अबाउट' स्टेटस अपडेट छिपाने के लिए ऐप पर नई कस्टम गोपनीयता सेटिंग दिखाते हुए एक स्क्रीनशॉट साझा किया है. इसमें Everyone, My Contacts, My Contacts Except और Nobody ऑप्शन शामिल है.