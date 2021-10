कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान महिला अधिकारों पर सीधा हमला है

इसलिए समाज उन्हें बार-बार धर्म, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों के पीछे धकेलता आया है. हर कुछ दिन बाद कोई नेता खड़ा होता है और कहता है कि महिलाओं की अपनी इच्छाएं नहीं होती, उनके लिए पति-परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है. यही कारण है कि भारत में अब तक मैरिटल रेप को कानूनन अपराध नहीं बनाया गया है. जब-जब देश में मैरिटल रेप (वैवाहिक बलात्कार) को लेकर आवाज उठी है, नेताओं और कानून बनाने वालों ने यही कहा है कि इससे शादी का इंस्टीट्यूशन कमजोर पड़ जाएगा और परिवार टूट जाएंगे. मैरिटल रेप को कानूनन अपराध न बनाना महिलाओं को उनके शरीर पर हक जैसे मूल अधिकार से दूर करता है और इसकी अनुमति पुरुषों के हाथ में दे देता है.

बजफीड इंडिया की पूर्व एडिटर रेगा झा ने महिलाओं की आजादी कहा था, "There’s a dangerous thing that happens if a woman feels free, even momentarily. She might refuse to ever feel any other way again." मतलब, अगर औरत एक पल के लिए भी आजाद महसूस करती है, तो ये स्थिति 'खतरनाक' है. शायद वो पहले जैसा कभी महसूस करने से इनकार कर दे.

और इसलिए ही ये समाज महिलाओं को आजादी चखने से रोकने की हमेशा कोशिश करता रहा है.