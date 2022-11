Meta में छंटनी: टेक कर्मचारियों के लिए संदेश- कभी फूल मिलेंगे, तो कभी कांटे

अगर आपको किसी को नौकरी से निकालना है तो आप डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, मार्क जकरबर्ग से सलाह मशविरा करें.

“You are fired” (आपको नौकरी से निकाला जाता है), यह वह मशहूर वाक्य है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने इंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखने वाले लोगों से कहा था. उन दिनों वह रियल ऐस्टेट टाइकून थे और टीवी शो शार्क टैंक को होस्ट करते थे. लेकिन धीरे-धीरे अमेरिकी पूंजीवादी मधुरभाषी हो रहे हैं. अब एचआर एग्जेकेटिव्स कहते हैं, “I am afraid we have to let you go” (हमें अफसोस है कि हमें आपको जाने देना होगा). इसका मतलब सीधा-सीधा यह कि “We can't really afford you" (हम अब आपकी तनख्वाह नहीं दे सकते).”