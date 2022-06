Prophet Remark Row: भारत सरकार के लिए BJP पहले है या राष्ट्र हित?

इसके अलावा कई ने कड़ी निंदा की. कतर ने तो उपराष्ट्रपति, जो कतर के दौरे पर थे, उनके साथ अपना लंच भी रद्द कर दिया. इस मौके का फायदा उठाकर The Organisation of the Islamic Conference जो कि वैसे भी भारत का दोस्त नहीं है , ने भारत की निंदा की. उसने तो मामले में संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली.