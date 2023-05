कश्मीर और आर्टिकल 370 का खत्म होना: सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के क्या मायने हैं?

लेकिन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद को निरस्त करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, उसे कैसे सही ठहराएगी? क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 367 का सहारा लेकर अनुच्छेद 370 को बदलने का अधिकार था, जैसा कि 2019 के कांस्टीट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर से किया गया था? क्या ‘राज्य की संविधान सभा’ (Constituent Assembly of the state) के उल्लेख को ‘राज्य की विधान सभा’ (legislative assembly of the state) से, और आगे चलकर राज्य के ‘राज्यपाल’ (Governor’ of the state) से बदला जा सकता है?