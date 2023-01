भारत-चीन की तुलना नहीं: कोल ट्रांजिशन पर TIME स्टोरी से भारत के एक्सपर्ट्स असहमत

टाइम मैग्जीन के फरवरी 2023 अंक की कवर स्टोरी का शीर्षक 'How India Became the Most Important Country For The Climate's Future.' (कैसे भारत जलवायु के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया.) है. यह स्टोरी भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग, कोयले की आवश्यकता और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने की दिशा में की गई यात्रा के बारे में बताती है.