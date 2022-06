Skincare: त्वचा पर धूम्रपान के होते हैं हानिकारक प्रभाव

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (US Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, धूम्रपान के कारण त्वचा पिगमेंटेड दिख सकती है और आपकी त्वचा का रंग बदल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कई बार त्वचा का टोन अन-ईवन (tone uneven) हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि धूम्रपान त्वचा में रक्त के प्रवाह को रोकता है, जिसके कारण आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन सही मात्रा में त्वचा तक नहीं पहुंच पाते हैं.

इससे फ्री रैडिकल (free radical) और प्रदूषक त्वचा को आसानी से नुकसान पहुंचा पाते हैं. इससे एक एंजाइम MMP-1 के निर्माण को भी बढ़ावा मिलता है, जो कोलेजन को नष्ट करता है और त्वचा का लचीलापन कम करता है.