Today Top News: उद्धव को सुप्रीम झटका, राजस्थान पर सोनिया गांधी को मिली रिपोर्ट

आज से चार साल पहले 27 सितंबर, 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है/sunlight is the best disinfectant"